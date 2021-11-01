Англия

Результаты выступлений нынешнего клуба испанского специалиста оставляют желать лучшего.

Триумфатор прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА, испанский Вильярреал, в новом сезоне демонстрирует неутешительные результаты выступлений как на внутренней, так и на международной аренах.

Именно поэтому позиции главного тренера "желтой субмарины" Унаи Эмери выглядят достаточно шатко на данный момент, что в итоге становится причиной для появления различной информации о его возможной смене места работы.

В частности, английский Ньюкасл, недавно приобретенный инвестиционным фондом Саудовской Аравии, проявляет интерес к данному специалисту.

По заверениям немецкого ресурса Sport1, "сороки" не станут останавливаться даже перед необходимостью выплатить Вильярреалу большую сумму отступных за Эмери, в случае разрыва его действующего соглашения.

Отметим, что Ньюкасл на данный момент идет на предпоследнем месте английской Премьер-лиги, до сих пор не одержав ни одной победы в новом сезоне, а Вильярреал с 12 набранными очками расположился на 13-й строчке в испанской Ла Лиге.