Англия

Французский хавбек Манчестер Юнайтед определился со своим будущим.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба намерен зимой подписать предварительный контракт со своим бывшим клубом — туринским Ювентусом.

В последнее время в различных СМИ появлялась информация о заинтересованности в услугах 28-летнего футболиста со стороны ПСЖ и Реала, однако сам футболист склоняется к продолжению своей карьеры в Ювентуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед по прежнему не может договориться со своим футболистом о продлении контракта, срок которого истекает летом 2022 года и уже зимой Погба сможет подписать предварительный контракт с Ювентусом, чем активно занимаются в данный момент боссы туринцев. При этом футболист готов пойти на снижение заработной платы, подписав трехлетний контракт с клубом.

В последнем матче Манчестер Юнайтед спас ничью в матче группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты (2:2). Погба начал поединок в стартовом составе, однако был заменен в середине второго тайма.