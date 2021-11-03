Англия

У французского защитника повреждение задней поверхности бедра.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает L’Equipe.

Французский защитник "красных дьяволов" получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты (2:2).

По информации источника, у 28-летнего француза травма задней поверхности бедра, из-за чего он пропустит около 3-4 недель.

Отмечается, что его возвращение ожидается накануне игры с Арсеналом в АПЛ, которая запланирована на 30 ноября.

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