У французского защитника повреждение задней поверхности бедра.
Рафаэль Варан, Getty Images
03 ноября 2021, 21:38
Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает L’Equipe.
Французский защитник "красных дьяволов" получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты (2:2).
По информации источника, у 28-летнего француза травма задней поверхности бедра, из-за чего он пропустит около 3-4 недель.
Отмечается, что его возвращение ожидается накануне игры с Арсеналом в АПЛ, которая запланирована на 30 ноября.
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