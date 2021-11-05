Англия

По мнению бразильца, его одноклубник заслужил награду.

Вратарь сборной Бразилии и Ливерпуля Алиссон заявил, что Золотой мяч должен достаться Мохамеду Салаху.

"Салах заслуживает на награду своими действиями на поле. Я не говорю только про этот сезон. Он стабильно играет на высоком уровне. Но все очень сложно. Есть и друге футболисты, которые также наработали на Золотой мяч.

Если говорить о кандидатах, то назову и Роберта Левандовски. В последние сезоны поляк делал нечто невероятное и бил рекорды. Но и Салах бьет рекорды. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин, ведь недостойных не включают в список", — цитирует Алиссона Sports Illustrated, ссылаясь на TNT Sports.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси оповестили о выигранном Золотом мяче по итогам 2021 года.

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