По мнению бразильца, его одноклубник заслужил награду.
Алиссон, Getty Images
05 ноября 2021, 20:57
Вратарь сборной Бразилии и Ливерпуля Алиссон заявил, что Золотой мяч должен достаться Мохамеду Салаху.
"Салах заслуживает на награду своими действиями на поле. Я не говорю только про этот сезон. Он стабильно играет на высоком уровне. Но все очень сложно. Есть и друге футболисты, которые также наработали на Золотой мяч.
Если говорить о кандидатах, то назову и Роберта Левандовски. В последние сезоны поляк делал нечто невероятное и бил рекорды. Но и Салах бьет рекорды. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин, ведь недостойных не включают в список", — цитирует Алиссона Sports Illustrated, ссылаясь на TNT Sports.
Ранее сообщалось, что Лионеля Месси оповестили о выигранном Золотом мяче по итогам 2021 года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.