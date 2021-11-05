Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 11 тура английской Премьер-лиги Саутгемптон переиграл Астон Виллу со счетом 1:0.

Только мяч начался, а Мартинес уже был вынужден доставать мяч из сетки своих ворот. Адам Армстронг получил мяч на подходах к штрафной площади и в одно касание нанес сильный удар пол левую штангу ворот — 1:0. Вообще, Саутгемптон выглядел лучше Виллы и мог забивать еще один мяч.

Во втором тайме Астон Вилла играла мощно, создавала голевые моменты. Был шанс забить у Буэндии, но он пробил выше ворот. Несколько раз защитники "святых" страховали Маккарти, не давая футболистам соперников бить в створ. Итог встречи — 1:0 в пользу Сотона.

Саутгемптон - Астон Вилла 1:0

Гол: Армстронг, 3

Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Войнович, 56), Эльюнусси (Диалло, 76), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Броя, 81), Адамс.

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Туанзебе, Таргетт, Макгинн, Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндиа (Арчер, 71), Накамба (Рэмзи, 63), Кэш, Уоткинс, Бэйли.

Предупреждения: Эль-Гази, Ромеу, Туанзебе, Салису.