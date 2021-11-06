Англия

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает принципиальное противостояние между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Суббота, 6 ноября, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манкунианское дерби станет одним из поединков, по итогам которого руководство Манчестер Юнайтед будет пересматривать будущее Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера первой команды, однако уже сейчас понятно, что только тотальный провал в нынешней ситуации может хоть как-то пошатнуть позиции норвежского специалиста на данной должности.

После разгрома Тоттенхэма в АПЛ, после которого Дэниел Леви решил совершить очередные кадровые перестройки на посту наставника "шпор" и пригласил Антонио Конте, а также ничьей с Аталантой в Лиге чемпионов, когда "красных дьяволов" вновь спас от поражения Криштиану Роналду в самой концовке, вряд ли кто-то из боссов Манчестер Юнайтед рискнет увольнять Оле прямо сейчас. Можно сказать, что он уже "пересдал проваленный экзамен", хотя, конечно, вопросы к тренеру МЮ по-прежнему имеются.

Что касается Манчестер Сити, то последний период вряд ли можно назвать успешным для подопечных Хосепа Гвардиолы. Вылет из "любимого" Кубка английской лиги по итогам серии пенальти стал лишь каплей в море после того, как "горожане" потерпели в меньшинстве поражение от Кристал Пэлас Патрика Виейра и позволили прямым конкурентам в лице Челси и Ливерпуля уйти в отрыв в турнирной таблице.

После десяти туров Манчестер Сити располагается на третьей строчке, отставая от лидера уже пять очков. Вряд ли подобный результат можно считать каким-то выдающимся для коллектива Гвардиолы, ведь из сезона в сезон команда заявляет о своих чемпионских амбициях. Но даже с учетом не самого лучшего периода именно "горожане" имеют больше шансов на победу, чем МЮ. Будем откровенны, что в нынешних реалиях многое на стороне Сити: начиная от кадровых проблем соперника в центральной линии обороны и заканчивая банально более сыгранным составом.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Варан, Кавани, Погба — Торрес, Ляпорт Менди.

Под вопросом: Линделеф — Уокер.

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