Англия

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Арсеналом и Уотфордом, которое пройдет на стадионе Эмирейтс.

Арсенал — Уотфорд

Воскресенье, 7 ноября, 16:00. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports +.

Арсенал продолжает набирать обороты после неудачного старта из трех поражений в матчах с Брентфордом, Челси и Манчестер Сити. По итогам прошлого тура подопечные Микеля Артеты впервые за долгое время ворвались в "большую шестерку", и в случае победы в предстоящем матче с Уотфордом они имеют неплохие шансы не только там закрепиться, но и завершить 11-й тур на пятом месте, сместив от туда Манчестер Юнайтед.

Интересно, что Арсенал не знает поражений во всех турнирах уже больше двух месяцев, когда Манчестер Сити буквально поиздевался над резервной обороной соперника и отправил в его ворота пять безответных мячей. Успешная серия "канониров" во всех турнирах продолжается на протяжении девяти поединков кряду, только два из которых были сыграны вничью (с Брайтоном и Кристал Пэлас в АПЛ). Главная сила нынешнего Арсенала в обороне, которая стала намного надежнее с приходом на правый фланг — Томиясу, в центр — Уайта, а на позицию голкипера — Рамсдейла. Очевидно, что в предстоящей встрече именно клуб из Северного Лондона будет считаться фаворитом.

Уотфорд, в свою очередь, является одним из главных аутсайдеров текущего сезона АПЛ. Уже по ходу нынешней кампании "шмели" традиционно для себя успели совершить кадровые перестройки на тренерском мостике, когда, по мнению "верхушки" клуба, якобы что-то пошло не так. Вместо Хиско Муньоса на пост главного тренера первой команды пришел всеми известный Клаудио Раньери, который пока успел провести на новом рабочем месте только три поединка.

Однозначное мнение касательно пребывания Раньери в Уотфорде пока не сложилось. Дебют итальянского специалиста пришелся на матч с Ливерпулем, где "шмели" потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5, но уже в следующем поединке против другого ливерпульского клуба, Эвертона, подопечные Раньери совершили невероятный камбэк и вырвали победу в концовке благодаря усилиям Денниса и Кинга (5:2). В прошлом же туре с Саутгемптоном Уотфорд вновь ожидало поражение, но на этот раз минимальное. И, откровенно говоря, нет особых предпосылок, за счет чего один из борцов за сохранение прописки в АПЛ сможет рассчитывать на успех против Арсенала, набравшего сейчас неплохой ход.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,40, тогда как потенциальный успех Уотфорда оценивается показателем 8,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Джака — Кабаселе, Этебо, Сема, Баа.

Под вопросом: Тирни — Сьерральта, Фемения.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма

Интересные факты

- Клаудио Раньери ни разу не обыграл Арсенал в Премьер-лиге. Итальянский провел против "канониров" 11 матчей (4 ничьих и 7 поражений), последние пять из которых завершились поражениями.

- Арсенал — единственная команда АПЛ, которую Раньери ни разу не побеждал (с учетом соперников, с которыми он встречался минимум пять раз).

- Если Уотфорд обыграет Арсенал, то одержит вторую выездную победу кряду в АПЛ. Подобное в последний раз происходило в сентябре 2017 года под руководством Марко Силвы.