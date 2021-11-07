Англия

Вместе ганского хавбека в стартовом составе "канониров" выйдет Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние Арсенала и Уотфорда, которое пройдет на стадионе Эмирейтс.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данный поединок. Не обошлось без сюрпризов: вне заявки "канониров" остался ключевой полузащитник Томас Партей.

Как сообщает пресс-служба Арсенала, 28-летний ганец не сможет сыграть против Уотфорда из-за травмы паха. Вместо Партея в старте "канониров" выйдет Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

Состав Арсенала:

Состав Уотфорда:

Напомним, матч Арсенал — Уотфорд состоится сегодня, 7 ноября, в 16:00 по киевскому времени.