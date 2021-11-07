Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок 11-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм примет Ливерпуль на Лондон Стэдиум.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояние.

Так, у Ливерпуля с первых минут выйдет Алекс Окслейд-Чемберлейн, тогда как украинский нападающий Андрей Ярмоленко остался вне заявки Вест Хэма.

Состав Вест Хэма:

Состав Ливерпуля:

Напомним, матч Вест Хэм — Ливерпуль состоится сегодня, 7 ноября, в 18:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.