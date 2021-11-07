Стали известны стартовые составы команд на поединок 11-го тура английской Премьер-лиги.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
07 ноября 2021, 17:37
В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм примет Ливерпуль на Лондон Стэдиум.
Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояние.
Так, у Ливерпуля с первых минут выйдет Алекс Окслейд-Чемберлейн, тогда как украинский нападающий Андрей Ярмоленко остался вне заявки Вест Хэма.
Состав Вест Хэма:
Состав Ливерпуля:
Напомним, матч Вест Хэм — Ливерпуль состоится сегодня, 7 ноября, в 18:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.