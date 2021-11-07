Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча 11-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Ливерпулем.

В матче 11 тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Ливерпуль.

Обе команды вышли на матч в оптимальных составах. В то же время стоит отметить, что украинец Андрей Ярмоленко отсутствовал из-за небольшой травмы.

Начало игры выдалось богатым на спорные моменты. В течение первых 10 минут VAR дважды вмешивался в решение судьи, сначала засчитав гол Вест Хэма, который впоследствии был записан на Алиссона, а затем подсказав Поусону не удалять Крессуэлла за фол на Джордане Хендерсоне.

После этого команды успокоились, и следующего гола пришлось ждать до конца первого тайма. Трент Александер-Арнольд прекрасно исполнил штрафной удар.

В самом начале второго тайма обе команды должны были повести в счете, но Доусон с углового попал в перекладину, а через минуту Мане расстреливал Фабьянски, однако польский голкипер отразил удар сенегальца.

На 68 минуте Форналс вывел подопечных Мойеса вперед, а на 75 минуте Зума удвоил преимущество "молотобойцев".

Юрген Клопп сразу же бросил "джокеров" в атаку. На поле вышли Такуми Минамино и Дивок Ориги. Последний возродил надежды болельщиков мерсисайдцев на возвращение на 83 минуте, но Садио Мане похоронил их уже через 7 минут в концовке матча, не попав в дальний угол ворот Лукаша Фабиански.

После 11 сыгранных туров Вест Хэм поднялся на третье место в турнирной таблице с 23 очками, обогнав Ливерпуль, который теперь находится на четвертой позиции с 22 пунктами.

Вест Хэм 3-2 Ливерпуль

Голы: Алиссон, 4, (аг), Форналс, 68, Зума, 75 — Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83.

Вест Хэм: Фабьянськи, — Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80) — Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек, 45, Александер-Арнольд, 55