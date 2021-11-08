Новоиспеченный главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился эмоциями после назначения на новый пост.

Специалист заявил, что очень горд быть частью нового проекта "сорок".

"Стать главным тренером клуба с такой богатой историей и таким статусом — большая честь для меня. Для меня и всей моей семьи этот день переполнен гордостью. Впереди много работы, но я с нетерпением жду того момента, когда окажусь на футбольном поле и приступлю к работе с футболистами.

Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за предоставленную возможность. Спасибо болельщикам за теплый прием. Я с воодушевлением начинаю наше совместное путешествие", — приводит слова Хау официальный сайт Ньюкасла.

Напомним, стороны подписали контракт до лета 2024 года. 

Последним клубом Хау был Борнмут, который он покинул летом 2020 года.