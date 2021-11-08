Англия

Английский специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Ньюкасла.

Новоиспеченный главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился эмоциями после назначения на новый пост.

Специалист заявил, что очень горд быть частью нового проекта "сорок".

"Стать главным тренером клуба с такой богатой историей и таким статусом — большая честь для меня. Для меня и всей моей семьи этот день переполнен гордостью. Впереди много работы, но я с нетерпением жду того момента, когда окажусь на футбольном поле и приступлю к работе с футболистами.

Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за предоставленную возможность. Спасибо болельщикам за теплый прием. Я с воодушевлением начинаю наше совместное путешествие", — приводит слова Хау официальный сайт Ньюкасла.

Напомним, стороны подписали контракт до лета 2024 года.

Последним клубом Хау был Борнмут, который он покинул летом 2020 года.