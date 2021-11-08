Английский специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Ньюкасла.
эдди хау, getty images
08 ноября 2021, 17:50
Новоиспеченный главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился эмоциями после назначения на новый пост.
Специалист заявил, что очень горд быть частью нового проекта "сорок".
"Стать главным тренером клуба с такой богатой историей и таким статусом — большая честь для меня. Для меня и всей моей семьи этот день переполнен гордостью. Впереди много работы, но я с нетерпением жду того момента, когда окажусь на футбольном поле и приступлю к работе с футболистами.
Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за предоставленную возможность. Спасибо болельщикам за теплый прием. Я с воодушевлением начинаю наше совместное путешествие", — приводит слова Хау официальный сайт Ньюкасла.
Напомним, стороны подписали контракт до лета 2024 года.
Последним клубом Хау был Борнмут, который он покинул летом 2020 года.