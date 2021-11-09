Англия

Бельгийский форвард пропустил последние пять матчей Челси во всех турнирах из-за растяжения связок.

Нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку намекнул на свое предстоящее возвращение на футбольное поле после травмы, полученной в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Мальме (4:0).

Тогда против 28-летнего бельгийца задействовали неудачный подкат, результатом которого стало растяжение связок и замена на 22-й минуте.

Из-за полученного повреждения Лукаку пропустил пять поединков Челси во всех турнирах — на поле он не выходил с 20 октября 2021 года. Скорее всего, первый свой матч после травмы Ромелу проведет уже после международной паузы.

" …. ", — написал бельгийский форвард в своем Twitter.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел в футболке "пенсионеров" 11 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 1 ассист.

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