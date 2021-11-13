Англия

Тоттенхэм и Арсенал забили на двоих девять мячей, а победителем из голевой перестрелки вышли "канониры".

Принципиальное противостояние территориального характера между Арсеналом и Тоттенхэмом подарило нам множество интересных поединков, а самое результативное дерби Северного Лондона состоялось ровно 17 лет назад.

13 ноября 2004 года два непримиримых соперника забили на двоих девять мячей, при этом интрига касательно итогового результата сохранялась вплоть до финального свистка.

Также интересно, что авторами всех девяти голов стали девять разных человек, а победителем из голевой феерии на Уайт Харт Лэйн вышли игроки Арсенала во главе с Арсеном Венгером.

Обзор матча:

Тоттенхэм – Арсенал 4:5

Голы: Найбет, 37, Дефо, 61, Кинг, 74, Кануте, 88 – Анри, 45, Лаурен, 55 (пен.), Виейра, 60, Юнгберг, 69, Пирес, 81