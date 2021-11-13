Англия

Форвард рассказа о том, как несколько лет назад чуть не оказался в другой части Северного Лондона.

Зимой 2018 года габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг принял предложение "канониров" о трансфере из дортмундской Боруссии, который обошелся столичному коллективу в 63,75 млн евро.

Однако, как утверждает сам футболист, не только лишь "пушкари", в качестве представителя Северного Лондона, интересовались в то время его кандидатурой в качестве потенциального усиления.

"Не знаю, знаете ли вы, однако несколько лет назад я был близок к тому, чтобы подписать контракт с Тоттенхэмом. Я не знаю, что они сделали не так, но сейчас я играю за Арсенал.

Продолжить карьеру в Тоттенхэме или завязать с футболом? Конечно же — завязать с футболом. Тут не может быть иначе.

Как мне кажется, я тогда был еще игроком Сент-Этьена. Меня пригласили посетить Лондон, я приехал на тренировочную базу "шпор", стадион Уайт Харт Лейн, все было нормально. Но на следующий день мне уже никто не стал перезванивать.

Ничего страшного, сейчас я очень доволен тем, что этого так и не произошло", — с юмором подытожил футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Обамеянг является важной частью команды Микеля Артеты, сыграв уже 11 матчей (866 минут), в которых ему удалось забить семь голов и отдать две голевые передачи.