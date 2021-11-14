Англия

Полузащитник рассказал о трудном периоде своей карьеры в лондонском Челси.

Полузащитник английского Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин де Брюйне в свое время мог пополнить когорту талантливых игроков лондонского Челси, которые так и не получили своего шанса в полной мере раскрыться в составе "синих".

30-летний футболист на текущем этапе своей карьеры уже куда более спокойно воспринимает предыдущий неудачный опыт выступлений за "пенсионеров", стан которых он вовремя покинул в 2014 году ради получения игровой практики в немецкой Бундеслиге в составе Вольфсбурга.

"В Челси очень хотели сохранить меня и дать мне шанс, но я был настроен отправиться в Германию. У меня было хорошее предчувствие насчет этого, а я всегда доверяюсь чувствам. Да, я все-таки немного играл в Челси, но играть на выезде против Суиндона в кубке — это печально.

Я не играл месяц, а затем должен сыграть против клуба из Третьей Лиги. На этом для меня все было кончено.

Я никогда не жаловался Жозе Моуриньо. Я упорно тренировался и показывал достаточно. Но это футбольный миф, что ты получишь шанс, если будешь хорошо тренироваться.

Это неправда. Я слегка чувствовал себя застрявшим на месте, потому что я не видел реальных шансов играть, но это все равно кое-чему научило меня. В то время я не видел выхода для меня, я просто хотел уйти.

И я не испытывал ненависти к Жозе Моуриньо, я уже не был ребенком. У нас просто не сложилось", — подытожил футболист.

Отметим, что в текущем сезоне бельгийский исполнитель провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и одной голевой передачей.