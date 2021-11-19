Англия

Наставник Ньюкасла поделился мыслями накануне своего дебютного матча во главе команды.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Ньюкасл примет на своем поле Брентфорд. Этот матч станет первым для Эдди Хау во главе "сорок".

Британский наставник довольно сдержанно прокомментировал предстоящий поединок заявив, что пока он не увидит свою команду на поле — он не может делать выводы.

"Мой первый год в Борнмуте был таким же — мы боролись за место в АПЛ. Думаю, этот опыт поможет мне в новом клубе.

Я еще не видел Ньюкасл в деле. Пока парни не выйдут на поле — эти все тренировки ничего не значат. Только после первого матча я смогу делать какие-либо выводы. Нам предстоит тяжелая игра, но нужно исправлять турнирную ситуацию", — приводит слова Хау Sky Sports.

Матч Ньюкасл — Брентфорд состоится в субботу, 20 ноября в 17:00 по киевскому времени.