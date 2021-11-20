Англия

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Лестером и Челси, которое пройдет на Кинг Пауэр Стэдиум.

Лестер — Челси

Суббота, 20 ноября, 14:30. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Английский футбол возвращается на наши телеэкраны после международной паузы интересным поединком Лестера против Челси, который станет реваншем последнего финала Кубка Англии. Подопечные Брендана Роджерса попытаются вновь совершить сенсацию и обыграть фаворита, а коллектив Томаса Тухеля — закрепиться на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Правда, стоит признать, что в нынешних реалиях возможная победа Лестера над Челси будет выглядеть еще более сенсационно. Все-таки в финале Кубка Англии тогда играли "лисы", претендующие на попадание в Лигу чемпионов, а сейчас команда идет всего 12-й в турнирной таблице Премьер0лиги. Вдобавок, игру против Челси пропустит ключевой центральный полузащитник Лестера Юри Тилеманс, невероятный и единственный гол которого и принес тогда в трофейную комнату "лис" первый в истории клуба Кубок Англии.

Игроки Челси, в свою очередь, подходят к предстоящему поединку в довольно неплохой форме. Последнее поражение "пенсионеров" в АПЛ от Манчестер Сити произошло около двух месяцев назад, после чего "синие" продемонстрировали удачную серию из пяти матчей кряду во внутреннем первенстве.

Несомненно, октябрь выдался для Челси, одного из главных претендентов на чемпионский титул, более чем успешно. Прямые конкуренты допускали осечки, тогда как подопечные Томаса Тухеля сполна воспользовались не самым трудным календарем и одержали четыре победы над Саутгемптоном, Норвичем, Брентфордом и Ньюкаслом. Но вот последний матч лондонского клуба с Бернли завершился вничью, что вполне можно считать неудачей, да и, как мы помним, против Брентфорда полевые игроки Челси показали себя не лучшим образом, а выделить тогда можно было только голкипера Эдуара Менди.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,77, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Тилеманс, Фофана, Бертранд, Джастин — Ковачич, Маркос Алонсо, Лукаку.

Под вопросом: Олбрайтон — Вернер.

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