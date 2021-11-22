Англия

Тренеру доверили будущее сборной.

Официальный сайт английской Футбольной ассоциации сообщает о том, что Гарет Саутгейт и его тренерский штаб подписали новый контракт до декабря 2024 года.

Прошлый контракт специалиста истекал в конце чемпионата мира-2022.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Летом он вывел "трех львов" в финал Евро-2020 — это лучший показатель национальной команды за прошлые 55 лет.

За время тренерства Саутгейта сборная провела 68 матчей, 44 их которых завершились победой англичан, 14 — поражениями, а еще 10 команда свела вничью.