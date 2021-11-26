Англия

Немецкий специалист попал в неприятную ситуацию.

На пресс-конференции после матча с Порту (2:0) наставник Ливерпуля Юрген Клопп сказал, что зимой состоится Кубок африканских наций — "еще один небольшой турнир".

Эти слова задели одного из журналистов, который потребовал попросить прощения перед континентом. Сам немецкий специалист поспешил заверить Оджора Бабантуде, что его слова не несли в себе ничего оскорбительного.

"Если вы посмотрите всю пресс-конференцию и захотите понять, то поймете, что я имел в виду только то, что до марта не будет никаких перерывов на матчи сборных. И я сказал фразу "еще один небольшой турнир".

И я не имел в виду, что это будет маленький турнир. Я просто сказал, что будет еще турнир в январе, сказал с иронией. Это большой турнир, и мы теряем своих лучших игроков на время проведения этого турнира.

Я не носитель английского языка и если вы хотите интерпретировать мои слова так, как вам это выгодно — вы можете это делать бесконечно. Ваша привычка раздувать из мухи слона меня задевает", — заявил тренер в общении с изданием Goal.

Напомним, КАН пройдет с 6 января по 9 февраля, а Ливерпуль на этот период потеряет трех ключевых футболистов — Салаха, Кейта и Мане.