Англия

У английского фулбека частичное повреждение передней крестообразной связки, которое он получил в матче против Ювентуса.

Защитник лондонского Челси Бен Чилвелл получил серьезную травму в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (4:0), из-за чего не смог продолжить игру и был вынужденно заменен на 71-й минуте.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель рассказал о состоянии своего подопечного, которому диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки.

По предварительному обследованию, в лучшем случае англичанин вернется на поле через шесть недель, однако эти сроки еще могут измениться не в пользу Челси.

"У Бена частичная травма передней крестообразной связки, поэтому было принято решение лечить ее консервативно.

Следующие шесть недель покажут настоящий характер повреждения и то, сможет ли Чилвелл играть по истечению данного периода. Первичное обследование дает нам повод быть оптимистичными в данном вопросе. Никакой спешки, никакого давления, поскольку эти шесть недель будут очень ответственными", — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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