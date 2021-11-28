Англия

И.о. главного тренера Манчестер Юнайтед прокомментировал свои кадровые решения.

В рамках 13-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед играет в гостях с лондонским Челси.

Исполняющий обязанности главного тренера "манкунианцев" Майкл Каррик прокомментировал свое решение оставить в запасе лидера команды Криштиану Роналду.

"Нам необходимо было немного изменение и поправок, чтобы освежить ситуацию. Понимаю, что Роналду выделяется на скамейке запасных. Все нормально, мы отлично с ним пообщались", — заявил наставник в прямом эфире Sky Sports.

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