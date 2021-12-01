Англия

Команды забили четыре мяча на двоих, но не сумели выявить победителя.

В еще одном поединке чемпионата Италии Саутгемптон принимал на своем поле Лестер.

Команда Брендана Роджерса дважды была вынуждена отыгрываться по ходу поединка, что им удавалось. На голы Беднарека и Адамса "лисы" сумели ответить точными ударами Мэддисона и Эванса. Несмотря на обилие атак со стороны обеих команд, счет в матче больше не менялся.

Саутгемптон — Лестер 2:2

Голы: Беднарек, 3, Адамс 34 — Эванс, 22, Мэддисон, 49

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Салису, Беднарек (Войнович, 85), Ливраменто — Телла (Броя, 65), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд — Армстронг (Эльюнуси, 74), Адамс

Лестер: Шмейхель — Томас, Сеюнджю, Эванс, Кастань — Ндиди, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 46), Барнс (Дака, 75), Мэддисон, Лукман (Перес, 61) — Варди

Предупреждения: Дьюзбери-Холл, Ндиди, Лукман, Ромеу.