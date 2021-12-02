Подопечные Томаса Тухеля сумели сломить сопротивление соперника.
уотфорд - челси, getty images
02 декабря 2021, 00:04
В очередном матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги Уотфорд принимал на своем поле лондонский Челси.
Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Маунта, однако вновь в этом сезоне отличился экс-футболист луганской Зари Деннис Бонавентуре.
Второй тайм Челси провел в атаках, а сыграла одна из замен Тухеля — Зиех спустя 12 минут отличился голом и принес своей команде тяжелую победу.
Уотфорд - Челси 1:2
Голы: Деннис, 43 — Маунт, 29, Зиех, 72
Уотфорд: Бахманн — Мазина (Роуз, 12), Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения — Жоао Педро, Луза (Куцка, 73), Сиссоко, Клеверли (Нгакиа, 85), Деннис — Кинг
Челси: Менди — Рюдигер, Кристенсен, Чалоба (Зиех, 60) — Алонсо, Пулишич, Маунт, Сауль (Тиаго Силва, 46), Лофтус-Чик, Аспиликуэта (Лукаку, 69) — Хавертц
Предупреждения: Клеверли, Роуз, Зиех, Трост-Эконг, Луза, Алонсо, Сауль.