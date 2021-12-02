Англия

Манчестер Юнайтед пропустил курьезный мяч.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимает на своем поле Арсенал.

В одном из эпизодов Арсенал разыграл угловой удар. В борьбе в штрафной площади Фред наступил на ногу Давиду Де Хеа, а тот рухнул на газон.

Смит-Роу пробил по воротам с подступов к штрафной — мяч залетел в угол, пока Де Хеа лежал на газоне и корчился от боли.

Арбитру не осталось ничего другого, кроме как засчитать взятие ворот, несмотря на протесты "красных дьяволов".

Напомним, что матч между Манчестер Юнайтед и Арсеналом начался в 22:15. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.