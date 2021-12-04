Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 15-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 15-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Вулверхэмптоном и Ливерпулем.

Вулверхэмптон — Ливерпуль

Суббота, 4 декабря, 17:00. Молинью, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Положение Вулверхэмптона в турнирной таблице АПЛ вряд ли может вызывать какие-то вопросы на данном этапе розыгрыша турнира. После 14-ти туров подопечные Бруну Лаже занимают восьмую строчку, располагаясь в аккурат за главными претендентами в борьбе за еврокубковую зону.

Однако, стоит напомнить, что совсем недавно, после ряда успешных результатов, Вулверхэмптон даже рассматривался в качестве одного из конкурентов в борьбе за еврокубки, однако серьезные кадровые проблемы немного подкосили команду. Из-за этого в дальнейшем последовало поражение от Кристал Пэлас, а также нулевые ничьи с Бернли и Норвичем, которые уж точно нельзя записать "волкам" в их актив.

Традиционно матчи против Вулверхэмптона успешно складываются для Ливерпуля. За всю историю противостояний этих команд "красные" лишь единожды уступили "волкам" в рамках Премьер-лиги, а произошло это аж в декабре 2010 года.

Более того, подопечные Юргена Клоппа не знают поражений в последних восьми поединках АПЛ с Вулверхэмптоном, только в трех из которых финальный свисток зафиксировал ничейный результат. Глядя на форму, которую набрала команда Юргена Клоппа в последних трех своих матчах, всё говорит о том, что данная тенденция продолжится и в предстоящем противостоянии.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 7,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Нету, Буено, Хонни, Боли, Москьера — Фирмино, Эллиотт, Джонс

Под вопросом: Поденсе, Марсал — Кейта, Гомес

Результаты последних очных встреч

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