Предлагаем вашему вниманию результаты матчей английского первенства.
Ньюкасл – Бернли, Getty Images
04 декабря 2021, 19:02
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл с минимальным счетом обыграл Бернли, а Саутгемптон в компенсированное время упустил победу над Брайтоном.
Ньюкасл – Бернли 1:0
Гол: Уилсон, 40.
Ньюкасл: Дубравка – Манкильо, Ласселс, Шер, Льюис – Альмирон, Шелви, Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи, 90+1) – Уилсон, Жоэлинтон.
Бернли: Поуп – Лоутон (Робертс, 75), Коллинс, Тарковски, Тэйлор – Гудмундссон (Родригес, 81), Вествуд, Браунхилл, Макнил – Вуд, Корне (Выдра, 32).
Предупреждение: Манкильо – Коллинс (75).
Саутгемптон – Брайтон 1:1
Гол: Броя, 29 – Мопе, 90+8.
Саутгемптон: Маккарти – Ливраменто, Войнович, Салису, Уокер-Питерс – Редмонд, Уорд-Проуз, Ромеу, Телла (Эльюнусси, 84) – Адамс, Броя (Армстронг, 81).
Брайтон: Санчес – Велтман (Модер, 78), Даффи, Берн – Лэмпти (Марч, 63), Гросс (Коннолли, 55), Биссума, Мвепу, Кукурелья – Троссард, Мопе.
Предупреждения: Телла, Салису, Эльюнусси, Ромеу – Даффи, Биссума.