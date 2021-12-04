Англия

"Горожане" вышли на чистое первое место в чемпионате.

В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Уотфорд на своем поле принимал Манчестер Сити.

Подопечные Пепа Гвардиолы забили уже на четвертой минуте усилиями Стерлинга, а на исходе получаса игры Бернарду Силва записал на свой счет очередной мяч.

Второй тайм мало чем отличался от первой половины встречи. Манчестер Сити проводил большинство времени в атаке и справедливо забили третий мяч — дубль на свой счет записал Силва. Подопечные Раньери сумели забить гол престижа усилиями Эрнандеса, однако на большее Уотфорд не хватило.

Таким образом, Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу после 15-го тура, после того как Челси проиграл свой матч Вест Хэму.

Уотфорд - Манчестер Сити 1:3

Голы: Эрнандес, 74 — Стерлинг, 4, Бернарду Силва, 31, 63

Уотфорд: Бахманн — Роуз (Нгакиа, 71), Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения — Жоао Педро, Луза (Эрнандес, 46), Сиссоко, Клеверли (Куцка, 46), Деннис — Кинг

Манчестер Сити: Эдерсон — Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Гюндоган (Де Брюйне, 67) — Фоден (Жезус, 75), Грилиш (Марез, 68), Стерлинг

Предупреждения: Кинг, Роуз, Кэткарт