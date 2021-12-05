Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Астон Вилла – Лестер, Getty Images
05 декабря 2021, 23:45
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла обыграла на своем поле Лестер со счетом 2:1.
"Лисы" открыли счет на 14-й минуте усилиями Харви Барнса, но дубль защитника Эзри Консы принес победу хозяевам.
Астон Вилла — Лестер 2:1
Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Рэмзи (Туанзебе, 84) - Янг, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон, 77), Буэндиа (Чуквуэмека, 78) — Уоткинс.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 86) — Дака (Перес, 78), Лукман (Варди, 65).
Предупреждения: Накамба — Мэддисон.