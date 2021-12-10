Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках шестнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Брентфорд принимал на своем поле Уотфорд.

В середине первого тайма экс-футболист Зари Деннис Бонавентуре замкнул подачу с углового и открыл счет в матче. Команды поочередно проводили атаки, однако безрезультатно. Казалось, что матч так и завершится победой подопечных Раньери, однако Янссон сумел сравнять счет за 6 минут до конца основного времени матча.

На пятой дополнительной минуте Брентфорд заработал право пробить пенальти, который рефери назначил за фол Трост-Эконга. Мбемо безукоризненно исполнил приговор, принеся тем самым волевую победу своей команде.

Брентфорд — Уотфорд 2:1

Голы: Янссон, 84, Мбемо, 90+5 (пенальти) — Бонавентуре, 24

Брентфорд: Альваро Фернандес — Янссон, Гуд, Янельт — Генри (Огочукву, 77), Йенсен (Годдос, 69), Нергор, Баптист, Роэрслев — Висса (Форсс, 69), Мбемо

Уотфорд: Бахманн — Нгакиа, Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения — Сиссоко, Куцка, Кинг, Клеверли (Жоао Педро, 58), Эрнандес (Сема, 77) — Бонавентуре

Предупреждения: Огочукву, Гуд, Янссон, Янельт,