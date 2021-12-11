Англия

Впрочем, у "канониров" по-прежнему сохраняется отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (21-22).

В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал принимал на своем поле Саутгемптон и одержал более чем уверенную победу.

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота "святых" три безответных мяча, авторами которых стали Александр Ляказетт, Мартин Эдегор и Габриэль Магальяйнс.

Благодаря этой победе Арсенал как минимум временно вернулся на пятую строчку в турнирной таблице, однако свой матч против Норвича еще сыграет Манчестер Юнайтед (вдобавок у Тоттенхэма есть два поединка в запасе и всего одно очко отставания).

Арсенал — Саутгемптон 3:0

Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэль, 62

Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль (Холдинг, 69), Уайт, Тирни, Сака, Джака (Локонга, 81), Партей, Эдегор, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли.

Саутгемптон: Кабальеро, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70).

Предупреждения: Габриэль, Сака.