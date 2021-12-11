Англия

Наставник Арсенала прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ.

В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал принимал на своем поле Саутгемптон и одержал более чем уверенную победу (3:0).

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал игру своей команды в победном поединке, отметив территориальное преимущество своих подопечных.

"Первые 15 минут мы играли нервно, однако затем мы доминировали вплоть до окончания матча. Парни молодцы — забили хороший гол, поймали ритм и провели отличный матч. Я рад, что мы выиграли", — приводит слова наставника Football London.

После этой победы Арсенал вернулся на пятую строчку, однако свой матч в эти минуты играет Манчестер Юнайтед против Норвича. К тому же, у Тоттенхэма есть две игры в запасе.

Следующий матч лондонский коллектив сыграет против Вест Хэма.

Поединок состоится во вторник, 14 декабря в 21:45.