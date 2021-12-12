Англия

Представляем вашему вниманию результаты двух завершившихся матчей 16-го тура чемпионата Англии.

В одном из поединков 16-го тура английской Премьер-лиги Лестер Сити принимал на своем поле Ньюкасл Юнайтед.

Подопечные Брендана Роджерса отправили в ворота "сорок" три безответных мяча, тем самым записав в свой актив очередные три ока и поднявшись на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Лестер — Ньюкасл 4:0

Голы: Тилеманс, 38, 81 Дака, 57, Мэддисон, 85

Лестер: Шмайхель, Кастань, Эванс (Сумаре, 6), Сеюнджю, Томас, Макатир, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 71), Дьюзбери-Холл, Дака.

Ньюкасл: Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Мерфи, 62), Альмирон (Фрэйзер, 62), Сен-Максимен, Шелви (Ритчи, 85), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.

Предупреждения: Кастань, Сеюнджю — Манкильо, Льюис.

В параллельном матче Бернли встретился с лондонским Вест Хэмом.

Командам не удалось вскрыть оборону друг друга по ходу встречи, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Бернли — Вест Хэм 0:0

Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Корк, Вествуд (Браунхилл, 71), Вуд (Выдра, 60), Родригес, Макнил.

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лансини (Форнальс, 80), Соучек, Райс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 70), Боуэн.

Предупреждения: Тэйлор, Ми — Доусон.