Англия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 17-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Арсеналом и Вест Хэмом, которое пройдет на стадионе Эмирейтс Стэдиум.

Арсенал — Вест Хэм

Среда, 15 декабря, 22:00. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Арсенал подходит к предстоящему противостоянию с "молотобойцами" с важной для клуба новостью. Накануне "канониры" официально объявили, что лишают Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки за нарушение дисциплины. Также известно, что габонец точно не сыграет против Вест Хэма, и, судя по прошлому опыту того же Месута Озила, есть большая вероятность, что Обамеянг свой последний матч за Арсенал уже сыграл. Артета все-таки из тех тренеров, которые редко прощают выходки по типу пропуска тренировочной сессии, но пока это всего лишь гипотезы и предположения.

Стоит признать, что позиция центрфорварда в нынешнем Арсенале является наиболее проблемной. Александр Ляказетт все-таки очень хорош в подыгрыше, а не в роли голеодора, хотя в прошлом поединке с Саутгемптоном француз отметился забитым мячом. К слову о том матче со "святыми" — он стал одним из лучших для подопечных Микеля Артеты в текущем сезоне (3:0), но команда по-прежнему занимает шестую строчку в турнирной таблице. Чтобы подняться выше, "канонирам" необходимо обыгрывать своих прямых конкурентов.

Одним из таких конкурентов является Вест Хэм, который после 16-ти туров располагается на четвертом месте в таблице. Коллектив Дэвида Мойеса оступился в прошлом туре со сверхоборонительным Бернли (0:0), который умеет вставлять палки в колеса даже явным фаворитам.

Из-за последней ничьей преимущество "молотобойцев" над Арсеналом теперь составляет всего два очка, поэтому результат в предстоящей встрече для Вест Хэма также значит многое. В случае неудачи лондонский клуб рискует лишиться места в топ-4, но, справедливости ради, подопечные Дэвида Мойеса умеют приятно удивлять и побеждать даже лидеров чемпионата, что совсем недавно они наглядно показали в поединке против лондонского Челси (3:2).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,17, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Колашинац, Обамеянг — Зума, Огбонна, Джонсон, Фредерикс

Под вопросом: Лено — Крессвелл

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