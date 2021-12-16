Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 17-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 17-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ливерпулем и Ньюкаслом, которое пройдет на стадионе Энфилд.

Ливерпуль — Ньюкасл

Четверг, 16 декабря, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин​. Прямая трансляция на Setanta Sports.

В последнее время Ливерпуль набрал хороший ход, если говорить о результатах. Подопечные Юргена Клоппа после 16-ти туров располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая только Манчестер Сити. Опередить "горожан" даже в случае победы над Ньюкаслом мерсисайдцам уже точно не получится, поскольку ранее коллектив Гвардиолы закрепил свое лидерство разгромной победой над Лидсом. Но задачу сохранить минимальное отставание от лидера никто не отменял.

Нынешняя победная серия Ливерпуля в Премьер-лиге составляет пять матчей кряду, но выглядят ли "красные" сегодня непобедимой силой? Откровенно говоря, последние две встречи против Вулверхэмптона и Астон Виллы выдались для Ливерпуля непростыми — команда Клоппа была вынуждена довольствоваться минимальными победами, хотя могла как побеждать увереннее, так и терять очки.

Ньюкасл, в свою очередь, нынче является одним из претендентов на вылет в Чемпионшип, но есть огромные сомнения, что новые владельцы допустят подобный вариант развития событий. Многое будет зависеть от усилений в зимнее трансферное окно, но пока у "сорок" положение весьма плачевное и печальное.

Со старта сезона Ньюкаслу удалось одержать всего одну победу, причем произошло это совсем недавно — в начале декабря против Бернли (1:0). На данном этапе нет абсолютно никаких предпосылок, чтобы "сороки" смогли составить хоть какую-то конкуренцию Ливерпулю. Вероятно, главной задачей для команды Эдди Хау в предстоящем матче станет попытка избежать разгромного поражения.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,12, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 22,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 9,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Эллиотт, Джонс, Филиппс — Дамметт

Под вопросом: Фирмино, Ориги — ...

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