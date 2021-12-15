Англия

Завершились два матча Премьер-лиги.

В рамках 17 тура английской Премьер-лиги завершились два поединка.

Кристал Пэлас в домашнем поединке поделил очки с Саутгемптоном (2:2).

Только матч стартовал, как хозяева вышли вперед. Заа получил передачу от Эдуара и, оказавшись в штрафной, сильным ударом отправил мяч в левый угол. Но еще в первом тайме Саутгемптон не только отыгрался, но и вышел вперед. На 32 минуте Уорд-Проуз отлично исполнил штрафной удар, а спустя несколько минут Броя элегантным ударом послал мяч под левую штангу.

Во втором тайме Кристал Пэлас активизировался и раз за разом создавал опасные моменты у ворот Кабальеро. На 65 минуте Айю подхватил мяч послу дара Эдуара и отправил его в сетку — 2:2.

Кристал Пэлас — Саутгемптон 2:2

Голы: Заа, 2, Айю, 65 — Уорд-Проуз, 32, Броя, 36

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Томкинс (Андерсен, 81), Гехи, Митчелл, Куяте (Бентеке, 64), Хьюз, Галлахер, Айю (Олисе, 75), Заа, Эдуар.

Саутгемптон: Кабальеро, Ливраменто, Войнович, Салису, Уокер-Питерс, Смоллбоун (Дженепо, 70), Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Уолкотт, 82), Броя (Лонг, 70).

Предупреждения: Гехи, Ливраменто, Томкинс, Салису, Войнович.

В параллельном матче Брайтон дома с минимальным счетом уступил Вулверхэмптону (0:1).

В концовке первого тайма Саисс сумел поразить ворота Санчеса дальним ударом под левую штангу. Этот мяч так и остался решающим в матче несмотря на то, что Брайтон создал достаточно много моментов у ворот Са. К слову, команды переиграли 13 минут дополнительного времени из-за частых задержек.

Брайтон - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Саисс, 45+1

Брайтон: Санчес, Лэмпти, Берн, Велтман, Кукурелья, Модер, Биссума (Лаллана, 84), Мвепу (Ричардс, 84), Марч, Троссард, Коннолли (Мак Аллистер, 61).

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Хван Хи Чхан (Траоре, 16, Силва, 90+11), Тринкау (Дендонкер, 90+4).

Предупреждения: Биссума, Берн.