Англия

Наставник пожаловался на отсутствие переноса игры против Тоттенхэма.

Календарь семнадцатого тура английской Премьер-лиги претерпел серьезные изменения в результате воздействия пандемии COVID-19, которая спровоцировала очередные вспышки заболеваемости в некоторых клубах, что в свою очередь в последствии стало причиной для переноса матчей на более поздний срок.

Аналогичная судьба должна была постичь и противостояние Лестера против Тоттенхэма, однако, по словам главного тренера "лис" Брендана Роджерса, несмотря за совершенный запрос о переносе игры на Кинг Пауэр Стэдиум со стороны хозяев поля, организаторы состязаний ответили решительным отказом.

"У нас много игроков будет вынуждено отсутствовать в предстоящей игре. В том числе, и по причине заболевания COVID-19. Мы обратились к руководству лиги с просьбой о помощи. Лестеру предстоит сыграть пять игра за тринадцать дней. Это действительно сложный период, даже когда у вас есть полный состав.

Сейчас же, у меня девять футболистов уже недоступно, а что будет впереди — не знает никто.

Причастны ли к этому решению телетрансляторы и их персональная выгода? Скорее да, чем нет, как мне кажется", — с сожалением подытожил специалист.

Отметим, что матч Тоттенхэма против Ренна в рамках Лиги Европы, а также игра "шпор" против Бернли на прошлых выходных, были перенесены из-за вспышки заболеваемости в их составе.

По состоянию на данный момент, Антонио Конте работает с группой из 16 футболистов основного состава, в то время как остальную обойму дополняют представители команды U-23.

Матч Лестер — Тоттенхэм состоится 16 декабря, начало в 21:30 по киевскому времени.