Англия

Коллектив Томаса Тухеля нанес 10 ударов в створ ворот соперников, не имея при этом даже номинального центрального форварда в своей заявке, но забил лишь однажды.

Английская Премьер-лига сейчас находится в настолько неустойчивом положении, что практически каждая продуцируемая ей новость касается того, что одна из команд-участниц обнаружила у себя множественные факты заболевания COVID-19, в результате чего ее ближайшие игры должны быть перенесены на более поздний срок. Уже сейчас всерьез говорят о том, что грядущий Boxing day действительно может действительно сыграть в "box", так как коллективы и организаторы попросту не знают, что делать с этими расписаниями календаря.

Именно поэтому играют те, кто может играть. В частности, лондонский Челси был вынужден выходить на домашний поединок против Эвертона в рамках семнадцатого тура национального первенства в условиях жестких ограничений по подбору кадров. Даже центрального нападающего не нашлось в обойме Томаса Тухеля, поэтому на острие атаки немецкий специалист отправил играть Кристиана Пулишича. Также, у "пенсионеров" явно было не все в порядке с центральной линией, куда вовремя успел вернуться Жоржиньо.

Впрочем, "ириски" в первом тайме сыграли в настолько непривлекательный футбол в атаке, что хозяева поля запросто могли бы вскрывать их оборону и в резервном составе. У коллектива Рафаэля Бенитеса не получалось ровным счетом ничего, и лишь благодаря усилиям Пикфорда ворота Эвертона остались на замке перед уходом на перерыв. Свою лепту внесла и реализация "синих", которые в этом компоненте хромали на обе ноги. Челси создавал неприлично много голевых ситуаций, но в завершающей стадии вся группа атаки будто бы забывала наносить удары по воротам.

Сложно сказать, как именно гости дожили до второго тайма без пропущенных голов, но факт остается фактом — убийственные моменты Маунта и Джеймса, в совокупности со множественными попытками пробить из различных положений от Зийеха должного успеха "синим" так и не принесли. А вот во второй половине матча физическая выносливость начала передавать приветы коллективу Тухеля, который не смог по очевидным причинам провести с равной степенью интенсивности все игровое время. Эвертон постепенно начал отбрасывать соперников хотя бы к центру поля, благодаря чему хоть немного получив возможность перевести дух.

Тухелю понадобилось прибегнуть к ротации по ходу второго тайма просто для того, чтобы заставить свою команду вновь бежать. И на 70-й минуте "пенсионеры" таки сумели отпраздновать успех. На правом фланге штрафной не удержали под опекой Маунта, а голевую передачу на ход партнеру записал Рис Джеймс. Челси стоило только отпраздновать гол, как "ириски" вышли в атаку по левому флангу, заработали штрафной, Гордон подал на дальнюю штангу, а Сауль прозевал у себя за спиной рывок Брантвейта. Надо сказать, что выход испанца — худшее решение тренерского штаба из возможных. Скорее всего, Атлетико "распакует" его под своей елкой где-то в начале нового года.

У хозяев банально не хватало сил на полноценные атаки в концовке поединка, поэтому они попытались заручиться поддержкой стандартных положений, но с поймавшим кураж Пикфордом на линии ворот особо на удачу надеяться не приходится. Голкипер сборной Англии вытащил игру для своей команды что в первом тайме, что в заключительном отрезке матча, поэтому набранный балл может смело приписать себе в актив.

В следующем туре лондонский Челси проведет гостевой поединок против Вулверхэмптона, а Эвертон отправится в гости к Бернли.Челси — Эвертон 1:1Маунт, 70 — Брантвейт, 74Менди — Аспиликуэта (Чалоба, 80), Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Жоржиньо, Алонсо (Сауль, 65) — Зийех, Маунт — Пулишич.Пикфорд — Холгейт, Брантвейт, Кин, Годфри — Кенни, Дукуре, Гоме (Гбамен, 70), Гордон (Оньянго, 90) — Ивоби — Симмс (Доббин, 62).Предупреждения: Лофтус-Чик — Холгейт, Гомеш, Доббин