Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля.

Лондонский Тоттенхэм в домашнем поединке 19-го тура английской Премьер-лиги будет принимать Ливерпуль.

Накануне противостояния главный тренер "шпор" Антонио Конте рассказал о состоянии своей команды перед матчем против претендента на чемпионский титул текущего сезона.

"Сейчас ситуация для нас хорошая, постепенно выходит из того состояния, в которое нас погрузил COVID-19. Мы готовы следовать рекомендациям Премьер-лиги, поэтому только ей предстоит решать, состоятся ли наши следующие матчи.

Когда в прошлое воскресенье мы приступали к тренировочным занятиям, мне было доступно всего 10-12 игроков. Работать над тактикой в таких условиях невозможно. Обычно, если вы хотите посмотреть на различные расстановки, то вам необходимо хотя бы 20 игроков, поэтому мне пришлось тренировать манекенов. Долго работать в таких условиях я не смог.

Морального духа в команде в тот момент фактически не существовало. К четвергу ситуация наладилась, и мы готовы были играть против Лестера, но поступила информация о вспышке COVID-19 у соперников. В итоге, мы пообедали, вернулись домой, и провели еще одну тренировку.

Найти необходимую энергию в ситуации, когда ты готов к игре, но ее откладывают на потом, очень непросто. Сейчас мы готовимся к матчу против Ливерпуля, но будет ли он? Каждый организм по-разному переносит эту болезнь. Видели интервью Кевина де Брюйне? Он сказал, что до сих пор делает два-три рывка, после чего чувствует последствия COVID-19. Совершенно непредсказуемо.

Когда футболист возвращается из карантина, я не могу давать ему такую же нагрузку, как и тем, кто в нем не находился. Каждому необходимо какое-то время для того, чтобы прийти в себя. Когда формируешь стартовый состав, это также необходимо учитывать. Каждый из тренеров хотел бы иметь лучших 11 футболистов на поле, но сейчас это невозможно. Если поторопиться, может случиться катастрофа", — подытожил итальянский специалист.

Отметим, что матч Тоттенхэм — Ливерпуль состоится 18 декабря, начало в 18:30 по киевскому времени.