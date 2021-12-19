Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 18-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из немногочисленных матчей 18-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Тоттенхэмом и Ливерпулем, которое пройдет на домашней арене "шпор".

Тоттенхэм — Ливерпуль

Воскресенье, 19 декабря, 18:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Кажется, что уже прошла целая вечность с того момента, как мы в последний раз видели на футбольном поле игроков Тоттенхэма. Именно они, можно сказать, стали первооткрывателями на пути к началу массового переноса поединков АПЛ, при чем первый отложенный матч с Бернли был вовсе не из-за коронавируса, а из-за снегопада на Терф Мур.

Кто-то скажет, что подопечные Антонио Конте отдохнули, перевели дух и с новыми силами отправятся сразу в бой против одного из претендентов на чемпионово, который уж точно должен был бы в теории подустать в том числе и из-за своего сверх энергозатратного стиля игры. Но за этот "отдых" игрокам Тоттенхэма придется выплачивать большие проценты, ведь мало того, что по-прежнему под вопросом участие многих ключевых исполнителей, так еще и потом придется где-то и как-то играть те три несыгранных матча. А скамейка у Тоттенхэма не сказать, что впечатляет и впечатляет ли вообще.

Ливерпуль, в свою очередь, вспышка коронавируса обошла стороной, но потенциально это не единственная хорошая новость как минимум для тренерского штаба Юргена Клоппа. Covid-19 может стать причиной переноса предстоящего Кубка африканских наций, а это значит, что ломать себе голову над вариантами решения проблемы с отсутствием Мо Салаха, Садио Мане, Матипа и Кейта ему может не придется.

Говорить лишний раз об амбициях Ливерпуля также не стоит — сейчас мерсисайдцы из-за спада Челси остались вдвоем с Манчестер Сити в борьбе за чемпионский титул. Несомненно, отрыв незначительный, чтобы уже сейчас списывать "синих" со счетов, но игровой спад их настиг раньше, что только на руку коллективам Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 5,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ромеро, Скарлетт — Адриан, Эллиотт, Скипп, Филиппс, Фабиньо, Ван Дейк, Джонс

Под вопросом: Регилон, Моура, Хиль, Сон, Эмерсон — Ориги

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