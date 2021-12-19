Англия

Форвард Манчестер Сити поделился впечатлениями о первом полугодии в составе чемпионов Англии.

В начале августа уходящего года английский Манчестер Сити заключил соглашение с нападающим Джеком Грилишем, заплатив бирмингемской Астон Вилле около 117 млн евро отступных.

26-летний футболист с тех пор сыграл уже 20 матчей за свой новый клуб, в которых отличился тремя голами и тремя голевыми передачами.

Спустя полгода нахождения в стане "горожан", форвард сборной Англии поделился своими впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Конечно, результативность для нападающего всегда будет стоять на первом месте — люди смотрят на нее в первую очередь, на количество голов и прочие цифры. В особенности, когда игрок приходит в клуб с такой стоимостью, которую заплатили за меня. Если вы за несколько игр ее не отрабатываете, то все начинают о вас говорить, что заставляет сомневаться в себе.

Всегда будут моменты, что, как бы вы ни старались, передачи и удары не будут идти в ноги партнера или в ворота. Это и происходило со мной в недавних матчах. К примеру, против Уотфорда. Сколько я мог там забить? Три? Четыре? Пять голов? А ушел с поля ни с чем! Мы забили в ворота Лидса семь мячей, но лично я — только один.

Я работаю над собой каждый день, стараюсь совершенствоваться, но успех не приходит настолько быстро, как бы этого хотелось бы. Знаю только то, что пока я связан с клубом контрактом, я точно не остановлюсь.

Что касается моего будущего, то это еще очень далекие перспективы. Я говорил со своим отцом недавно, что было бы неплохо когда-нибудь сыграть в МЛС. Эта лига сейчас очень выделяется в своем развитии, а я всегда любил США. Думаю, что там строят футбол будущего.

Один из моих бывших партнеров по команде, Карлес Хиль (MVP МЛС в 2021 году – ред.), сейчас играет там. Я слежу за ним в Instagram, вижу то, в каких условиях он живет и работает. У него был классный сезон в Нью-Инглэнд Революшн. Я вижу, что ему нравится атмосфера там, поэтому считаю, что и мне этот стиль жизни может прийтись по душе", — заключил футболист.

Отметим, что 19 декабря Грилиш может поучить шанс выйти на поле в гостевой игре против Ньюкасла в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.