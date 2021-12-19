Англия

Специалист оценил уровень игры своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Ньюкаслом в рамках АПЛ (4:0).

"Хороший результат, но не игра. Если честно, то нам повезло. Но в случае с первым голом Ньюкасл плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу.

Первый тайм в исполнении Манчестер Сити — один из худших в текущем сезоне АПЛ. Во втором мы были гораздо лучше.

Мы стабильно выступаем и ставим новые рекорды. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам", — рассказал Гвардиола.