Специалист оценил уровень игры своих подопечных.
Пеп Гвардиола, Getty Images
19 декабря 2021, 19:55
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Ньюкаслом в рамках АПЛ (4:0).
"Хороший результат, но не игра. Если честно, то нам повезло. Но в случае с первым голом Ньюкасл плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу.
Первый тайм в исполнении Манчестер Сити — один из худших в текущем сезоне АПЛ. Во втором мы были гораздо лучше.
Мы стабильно выступаем и ставим новые рекорды. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам", — рассказал Гвардиола.