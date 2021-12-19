Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводит итоги матча АПЛ, в котором Ливерпуль потерял очки в битве против Тоттенхэма.

Поединки английской Премьер-лиги являются сейчас настолько тонкой материей, что достаточно лишь одного заболевшего COVID-19 для того, чтобы сорвать проведение очередной встречи, даже если до ее стартового свистка остается менее двух часов. 18-й тур национального первенства на этом фоне невольно заставлял ворошить в памяти моменты начала локдаунда-2020, когда двери во всем мире закрывались лавинообразными темпами, однако нашлись все-таки счастливчики, которым удалось в установленные сроки сыграть свои матчи.

Встречу на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум между одноименным клубом и Ливерпулем можно было смело называть центральной для АПЛ на этих выходных, а поскольку особым разнообразием данный чемпионат по объективным причинам порадовать не мог, то выбирать было фактически не из чего. Впрочем, интрига все равно существовала, а за ее поддержание отвечал именно коллектив хозяев поля. "Шпоры" не играли две недели из-за все той же пандемии, но были вынуждены возвращаться в суровые реалии матчем против команды, которая вовсю теперь погружена в чемпионскую гонку.

Ливерпулю приходится находиться в условиях жесткой конкуренции против Манчестер Сити, который свой матч против Ньюкасла завершил аккурат ко старту отчетной игры (4:0). Следовательно, подопечные Юргена Клоппа знали, как сыграли "горожане", поэтому отталкивались еще и от этого фактора. Хотя, по большому счету, можно было еще поспорить на тему того, а стоило ли вообще "красным" смотреть на выступления команды Хосепа Гвардиолы, ведь Ливерпуль подошел к матчу против Тоттенхэма с восьмью победами кряду, и останавливаться точно не был намерен.

Команда Клоппа достаточно агрессивно начала игру в надежде на быстрый забитый мяч, который мог бы подорвать уверенность соперников в своих силах. Однако, не судилось — пара классных сейвов на линии ворот от Льориса, и вот, гости уже вынуждены контролировать свободные зоны на своей половине от посягательств оппонентов. А Кейн с партнерами вроде бы и не замечали никакого сопротивления на пути к воротам Алиссона, и уже на 13-й минуте передача Ндомбеле на ход Харри в правый фланг штрафной завершилась прицельным ударом в дальний угол.

Тоттенхэм совершенно не был намерен останавливаться на достигнутом, а в дальнейших своих наступлениях лишь повышал ставки. О! Сколько раз пришлось проходить по грани бразильскому голкиперу от того, чтобы пропустить при очередном выпаде пары Сон – Кейн! "Шпоры" были действительно активны в промежутке времени после своего гола, но однажды перестарались. Английский форвард прыгнул в ноги Робертсона на правом фланге атаки, после чего должен был получить заслуженную красную карточку, однако арбитр Тирни даже не захотел смотреть эпизод на повторе.

Как ни крути, а нам пришлось в дальнейшем вернуться к этой ситуации, так как под конец матча Робертсон сам пошел на грубый фол на чужой половине против Эмерсона, и вот там уже был и VAR, и дискуссии, и итоговое удаление флангового защитника Ливерпуля. При прямом сопоставлении эти эпизоды были фактически зеркальными, но их трактовке позавидовали бы даже в УПЛ — у нас хотя она может поменяться хотя бы от матча к матчу, а не в пределах одной дуэли. Впечатление в итоге было испорчено, а ведь дуэль получилась качественная!

Ливерпуль отыгрался еще до перерыва, не обойдясь при этом без участия Робертсона, который исполнил подачу с левого фланга на голову Жоте на ближней штанге. Более того, фланговый защитник затем обеспечил своей команде преимущество по счету, когда прямиком ему в голову попал прострелом с правого фланга штрафной Александр-Арнольд. Все это происходило на фоне активного старта второго тайма, в котором ни за одной из команд мяч надолго не закреплялся.

Увлекательный футбол исключительно радовал аудиторию, да и очередная порция забитых мячей не заставила себя долго ждать. Ливерпуль выстрелил первым в уже упомянутой ситуации, но практически сразу Алиссон допустил досадную ошибку на выходе из ворот за пределы штрафной на правый фланг обороны, не перехватил пас в направлении Сона, но при этом оставил для корейца пустые ворота. Таким подарком не воспользоваться было невозможно, поэтому Хын Мин закрепил итоговый счет.

Да, "красные" так и не сумели довести игру до победного, потеряли очки, отпустили Манчестер Сити, остались без Робертсона, и не факт, что только на один матч. Вечер неудач для Клоппа, но даже в таком положении могло быть как хуже, так и лучше.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм сыграет дома против Кристал Пэлас, а до этого его будет ждать еще одно домашнее лондонское дерби, но уже в Кубке Английской лиги — против Вест Хэма. Ливерпуль в кубковом состязании будет принимать Лестер, а затем, вновь на Энфилде, сыграет против Лидса.Тоттенхэм — Ливерпуль 2:2Кейн, 13, Сон, 74 — Жота, 35, Робертсон, 70Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Ндомбеле (Скипп, 63), Уинкс, Сессеньон (Регилон, 87) — Алли (Моура, 80), Сон — Кейн.Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Мортон (Фирмино, 60), Кейта, Милнер — Салах, Жота, Мане (Цимикас, 81).Предупреждения: Кейн, Эмерсон, Уинкс, Дэвис — Мортон, Кейта, Конате, ЦимикасНа 78-й минуте был удален Эндрю Робертсон (Ливерпуль) (грубое нарушение).