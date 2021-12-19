Англия

Футболист оценил игру против Ньюкасла.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу над Ньюкаслом со четом 4:0.

"Не лучший день в офисе, но отличный результат. Вперед Манчестер Сити", — написал Зинченко в своем Instagram.

Отметим, что в игре против Ньюкасла Зинченко сыграл все 90 минут поединка, в котором отдал голевой пас.

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