Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча кубка английской лиги, в котором Ливерпуль сыграет против Лестера.

Ливерпуль в рамках четвертьфинального поединка кубка английской лиги примет на своем поле Лестер.

Ливерпуль — Лестер

Среда, 22 декабря, 21:45. Стадион Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр встречи — Эндрю Мэдли.

Ливерпуль подходит к отчетной встрече после ничейного результата против Тоттенхэма в чемпионате Англии. Подопечные Юргена Клоппа в том матче оставили очень много сил, а потому стоит ждать ротации состава. К тому же, немецкий тренер традиционно дает шанс резервистам в кубковых встречах.

На прошлой стадии турнира Ливерпуль играл против Престона и добился победы со счетом 2:0. Команда находится в довольно хорошей форме, выиграв восемь матчей кряду до ничьей с Тоттенхэмом. Подобного не скажешь о Лестере. Команда Брендона Роджерса лишь в прошлом туре обыграла Ньюкасл, прервав серию неудач.

Довольно интересно будет посмотреть на Лестер после длительной паузы – последний раз "лисы" играли еще 12 декабря. Тренерский штаб Лестера будет с трудом выбирать состав на игру, ведь не сможет рассчитывать практически на всех центральных защитников – не сыграют Фофана, Союнджу, Эванс, Бенкович, Вестергор.

Лестер в прошлой стадии турнира играл против Брайтона и пробился дальше лишь благодаря серии пенальти. На бумаге все выглядит так, будто у Лестера нет никаких шансов, учитывая кадровые потери, но часто в таких ситуациях команды мобилизируют свои силы и могут очень неожиданно удивить.

В последних пяти матчах Ливерпуль трижды обыграл Лестер, по разу был зафиксирован ничейный результат и победа "лисов".

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Адриан, Филлипс, Ориги, Робертсон, Фабиньо, Ван Дейк, Тиаго, Джонс – Фофана, Союнджу, Джастин, Эванс, Бенкович, Вестергор, Ихеаначо, Перес, Лукман

Под вопросом: Хендерсон — Чаудхери