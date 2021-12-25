Предлагаем вашему вниманию подбору зрелищных взятий ворот.
Манчестер Сити - Лестер, getty images
25 декабря 2021, 01:00
Лестер не так давно стал командой, которая регулярно попадает в еврокубки, но уже успел обзавестись рядом роскошных матчей против Манчестер Сити.
Официальный Youtube-канал английской Премьер-лиги составил подборку лучших десяти голов в матче между Лестером и Манчестер Сити.
Видео голов:
Напомним, что ближайший матч между Манчестер Сити и Лестером состоится уже в воскресенье, 26 декабря.