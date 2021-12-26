Англия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 19-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Сити и Лестером, которое пройдет на стадионе Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити — Лестер

Воскресенье, 19 декабря, 17:00. Этихад Стэдуим, Манчестер. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 14,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ферран Торрес, Кайл Уокер — Фофана, Джастин

Под вопросом: Менди — Бенкович, Амарти, Чаудхери, Перейра, Сеюджю, Варди, Эванс, Кастань, Барнс

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