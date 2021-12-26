Подопечные Микеля Артеты набрали в свой актив очередные три очка.
Букайо Сака, Getty Images
26 декабря 2021, 18:50
Завершился поединок 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал принимал на своем поле Норвич Сити.
Подопечные Микеля Артеты не испытали особых проблем с один из главных аутсайдеров турнира, отправив в его ворота пять безответных мяча.
Авторами голов стали Букайо Сака, Киран Тирни, Александр Ляказетт и Эмиль Смит-Роу при этом англичанин отметился в ворота хозяев дублем, тогда как французский форвард успешно реализовал пенальти в концовке встречи.
Норвич Сити — Арсенал 0:5
Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84, Смит-Роу, 90+1
Норвич: Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).
Предупреждения: Плахета - Джака, Парти