Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашнем поединке переиграл Кристал Пэлас со счетом 3:0.

Первый тайм проходил под полным превосходством "шпор". В течении двух минут команда Антонио Конте отличилась дважды. Сначала Харри Кейн вспомнил, как забивать голы, и переиграл Батленда. А следом головой замкнул прострел от Эмерсона и сделал счет 2:0.

На 37 минуте Заа подвел Кристал Пэлас, получив вторую желтую за грубый фол. Команда посыпалась и во второй половине встречи пропустила трий гол. Сон ворвался в штрафную площадь и пробил точно в правый нижний угол ворот.

Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Кейн, 32, Моура, 34, Сон, 74

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Санчес, Танганга, Регилон, Сон (Хиль, 76), Лукас Моура, Хейбьерг (Ндомбеле, 79), Скипп, Кейн (Бергвейн, 64).

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Томкинс, Андерсен, Митчелл (Фергюсон, 82), Куяте, Хьюз, Галлахер (Шлупп, 76), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 63).

Предупреждения: Заа, Томкинс, Санчес.

Удаление: Заа.