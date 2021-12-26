Англия

Завершился поединок чемпионата Англии.

В рамках 19 раунда английской Премьер-лиги Брайтон в домашних стенах обыграл Брентфорд со счетом 2:0.

Счет был открыт на 34 минуте поединка. Леандро Троссард забежал за защитников, получил мяч и в одно касание перекинул Фернандеса — 1:0.

Нил Мопе стал автором второго мяча Брайтона. На 42 минуте француз получил мяч от Якуба Модера и сильно пробил издали в правую девятку ворот гостей.

Таким образом команда Грэма Поттера прервала 11-матчевую серию без побед.

Брайтон - Брентфорд 2:0

Голы: Троссард, 34, Мопе, 42

Брайтон: Санчес, Лэмпти, Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер (Альсате, 85), Лаллана (Гросс, 85), Модер, Троссард (Уэлбек, 46), Мопе.

Брентфорд: Фернандес, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон (Годдос, 66), Канос, Нергор, Йенсен (Оньека, 46), Баптист, Тоуни, Мбемо (Висса, 41).

Предупреждения: Соренсен, Нергор, Уэбстер, Тоуни.