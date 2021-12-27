Англия

Полузащитник Интера хочет как можно скорее покинуть итальянский коллектив.

Опытный уругвайский полузащитник миланского Интера Матиас Весино не видит особых перспектив в том, чтобы оставаться в своем нынешнем клубе, в результате чего запросил у руководства "змей" трансфер уже в ближайшее зимнее окно переходов.

После перехода из Фиорентины летом 2017 года за внушительные 24 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, 30-летний исполнитель отыграл за "змей" 119 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь голевых передач.

При этом, в текущем сезоне под руководством Симоне Индзаги уругваец появлялся на поле 15 раз, забил один гол, однако вряд ли может назвать себя футболистом основного состава, так как, преимущественно, появлялся лишь в качестве замены.

В итоге, центральный полузащитник больше не намерен ждать своего шанса заиграть в Интере, а в его кандидатуре сразу же заинтересовались английские Лестер и Ньюкасл.

Желающим оформить трансфер игрока придется рассчитывать на сумму в 8 млн евро, которую может уменьшить завершающийся летом текущего года контракт.